A cinco años de prisión efectiva condenó el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo a un sacerdote de la Congregación Católica Anglicana que había sido detenido por la Policía luego que se le acusara de contactar, a través de redes sociales, a un niño de 11 años con fines sexuales. El imputado fue internado en el Establecimiento Penitenciario de Varones-El Milagro.

La Fiscalía Provincial Transitoria Especializada de Ciberdelincuencia, a través de la fiscal adjunta provincial Tatiana Lizbeth Molina Nanfuñay, obtuvo la sentencia contra Pedro Javier Quezada Alemán, de 34 años, en calidad de autor del delito de proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos, en agravio de un menor.

EL CASO

Según el Ministerio Público, el sentenciado utilizó una identidad falsa y así contactó al menor de 11 años, a través de la red social Instagram, con la finalidad de concertar actos de índole sexual.

Tras una exhaustiva investigación, donde se preservó y analizó la evidencia digital, permitió la identificación de Quezada Alemán.

Luego, durante un operativo ejecutado por la Fiscalía de Ciberdelincuencia con el apoyo del Área de Trata de Personas y de la División de Investigación Criminal (Divincri) permitió detener a Pedro Quezada Alemán en el interior de un inmueble de la avenida América Sur, en la urbanización Palermo.

Al momento de ser arrestado, se le hallaron siete celulares y las cuentas de redes sociales empleadas para la comisión del ilícito. Además, de una laptop, dos cajas de preservativos y 40 soles en efectivo.