Un sacerdote de la Congregación Católica Anglicana fue detenido ayer en Trujillo por la Policía Nacional del Perú (PNP) luego de que se le acusara de presuntamente contactar a través de redes sociales a un niño de 11 años con fines sexuales.

Se trata de Pedro Javier Alemán Quezada, de 34 años, quien de acuerdo con el atestado de la detención, se le ubicó en su vivienda que se sitúa en la urbanización Palermo.

OPERATIVO

Agentes del Área de Trata de Personas y de la División de Investigación Criminal (Divincri) intervinieron dos inmuebles, uno de ellos situado en la avenida América Sur y otro en la calle Leonardo Da Vinci, siguiendo la orden del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo. En los predios se realizó el allanamiento, descerraje, registro e incautación de bienes vinculados a un presunto caso de trata de personas.

Según las investigaciones preliminares, Alemán Quezada habría empleado plataformas digitales para contactar al agraviado, un menor de edad, con fines sexuales.

El detenido fue trasladado hasta la sede de la Divincri para continuar con las diligencias de acuerdo a ley.

El caso genera gran conmoción en la comunidad liberteña por el cargo religioso del acusado y la gravedad de los hechos. Además, el caso resalta la importancia y necesidad de reforzar la vigilancia digital y la protección a los menores ante el crecimiento de los delitos cibernéticos.

PRUEBAS

Durante las diligencias, la Policía incautó siete celulares, una laptop, dos cajas de preservativos y 40 soles en efectivo.

Todo el material quedó a disposición del Ministerio Público como parte de las pruebas para el proceso judicial.

La operación contó con la participación de representantes de la Fiscalía de Ciberdelincuencia, Lenin Josmel Araujo Cabanillas y Marilyn Rocío Narváez Morán, junto a las defensoras públicas Anna Ingrid Talavera Vértiz y Karina Delgado Nicolás.

ACTIVIDADES. En diversas páginas de Facebook, se aprecia al sacerdote, aunque con el apellido invertido (Quezada Alemán), participando en diversos eventos con padres de familia y niños.

También formando parte del sacramento del bautismo de niños y oficializando misas.

SE PRONUNCIA

El Arzobispado de Trujillo informó que el detenido “no pertenece al clero de la Arquidiócesis Metropolitana de Trujillo, ni es sacerdote de la Iglesia Católica”.

También resaltó que la denominada “Congregación Católica Anglicana” no está en comunión con la Iglesia Católica".