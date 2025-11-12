Ever Cadenillas Coronel juró al cargo de vicegobernador regional de La Libertad, luego de que Joana Cabrera Pimental dejara esa función para reemplazar a César Acuña Peralta en el máximo puesto del GORE.

“No me corro de los problemas, voy a estar presente en cada provincia, trabajando junto a los equipos técnicos y la ciudadanía. La continuidad de la gestión es clave para garantizar resultados sostenibles”, dijo el ahora exconsejero regional por Trujillo.

La educación es otro punto importante que nos va a permitir lograr que los liberteños mejoren su nivel y calidad de vida. “Voy a poner especial énfasis en que los proyectos educativos también se concluyan”, aseguró

Cadenillas Coronel también se pronunció respecto a los estados de emergencia.

“Lo voy a decir clarito: estados de emergencia en Trujillo hay hace varios años, pero solo serán valederos cuando estén acompañados de recursos para la Policía Nacional. Si las emergencias vienen sin recursos es lo mismo que nada”, dijo.