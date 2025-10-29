Arturo Fernández Bázan habría desistido de su intención de candidatear a la presidencia de la República en las elecciones de abril de 2026. Ahora, quien buscaría llegar al sillón de Pizarro sería su hermana, Rosario del Pilar Fernández Bazán, según la fórmula presidencial que publicó el partido político Un Camino Diferente en su portal web.

VER MÁS: Alcalde de Trujillo ratifica a gerente César Campaña a pesar de protestas

A través de la Resolución N° 062-2025-CED, suscrita por Carmela González Gutiérrez, presidenta del Comité Electoral Descentralizado (CED), se aceptó la lista presentada por el personero de inscripción Jhonatan Miler Jara Alayo.

En el documento se coloca en la primera casilla a Rosario Fernández. Este espacio está designado para el candidato presidencial. En la posición dos, que sitúa al primer vicepresidente, aparece Arturo Fernández; mientras que en la tercera ubicación figura Anita María Carnero Paredes. Ella tentaría la segunda vicepresidencia.

Asimismo, se inscribieron como accesitarios a Carlos Danilo Pinillos Vinces y Edith Saavedra Saavedra.

“Admitir y publicar la lista de candidatos a la presidencia y vicepresidencias de la República presentado por Jhonatan Miler Jara Alayo, personero de inscripción, con el objetivo de participar en las elecciones primarias para las Elecciones Generales 2026”, indica la resolución.

Condena

Arturo Fernández fue sentenciado, el pasado 22 de setiembre, a un año de prisión efectiva por el delito de difamación en agravio de Julio Enrique Morillas Rodríguez, a quien, además, deberá pagarle S/ 20 mil de reparación civil.

El Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo, asimismo, dispuso su ubicación y captura para ser internado en el penal El Milagro.

Esta condena, por ahora, no le permite candidatear; sin embargo, a través de sus redes sociales, Fernández dijo que apeló el fallo y que confía en revertirlo antes de que se confirmen las candidaturas en elecciones primarias, que serán en diciembre.

Figura repetida

El partido liderado por el exalcalde de Moche habría imitado la inscripción que realizó la organización encabeza por Martín Vizcarra. El partido Perú Primero registró como postulante a la presidencia a Mario Vizcarra, mientras que su hermano, Martín, irá a la primera vicepresidencia.

Esto porque el Congreso, en abril de 2021, lo inhabilitó por 10 años para ejercer la función pública.

Hay que indicar que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, advirtió que las candidaturas de personas inhabilitadas “no van a pasar”.