El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, ratificó como gerente de Seguridad Ciudadana a César Campaña.

El burgomaestre le dio su respaldo a pesar de las protestas de los trabajadores de esa área, que hace una semana acataron una paralización para exigir su salida.

“Yo no me meto en las decisiones de los sindicatos y espero que los sindicatos tampoco se metan en las decisiones de Alcaldía, que es a la que le corresponde designar o quitar la confianza (a funcionarios)”, aseguró.

Mario Reyna dijo que los serenos piden el cambio de Campaña porque sería “estricto”.

“Entenderán que para un grupo es estricto y para otros está devolviendo el orden que nunca debió haberse perdido en seguridad ciudadana”, acotó.