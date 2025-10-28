La modernización total del muelle de Huanchaco está cada vez más cerca de hacerse realidad. El Gobierno Regional de La Libertad confirmó que el proyecto para recuperar este ícono arquitectónico y ponerlo nuevamente al servicio de turistas nacionales y extranjeros ya fue declarado viable.

Este proyecto se convertirá en el primer muelle turístico del país que se construirá bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI). A través de este mecanismo, el Gobierno Regional busca agilizar la ejecución de obras públicas con inversión privada, promoviendo un modelo de gestión eficiente y transparente. Más allá de recuperar una infraestructura, el objetivo es revalorar la identidad cultural y turística de Huanchaco, reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación y cuna de los legendarios caballitos de totora.

Según el cronograma, tras la viabilidad del proyecto se iniciará un periodo de tres meses para desarrollar las fases correspondientes al mecanismo OxI, que incluyen la priorización ante el Consejo Regional, el informe previo de la Contraloría, el proceso de selección de la empresa privada y la firma del convenio con la entidad financista. Posteriormente, en un plazo de siete meses, se elaborará el expediente técnico definitivo e inmediatamente iniciará su ejecución.

Con una población superior a 87 mil habitantes, Huanchaco tiene en el turismo una de sus principales fuentes de ingreso. Por ello, la modernización del muelle representa una oportunidad para revitalizar la economía local y fortalecer la oferta turística regional.

“Se trata de una intervención integral, moderna y sostenible, que mantendrá la esencia tradicional del muelle, pero adaptada a las necesidades del turismo contemporáneo”, explicó Julio Chumacero, gerente regional de Promoción de la Inversión Privada.