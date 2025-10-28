El alcalde de Víctor Larco Herrera, Enrique León Clement, volvió a dirigirse a Mario Reyna Rodríguez, burgomaestre de Trujillo, y en esta ocasión mostró varios carteles y entre ellos uno con el mensaje: “¡Reyna, los vecinos no somos cojudos!”.

León Clement se refirió a la Ordenanza 044-2022 de la Municipalidad Provincial de Trujillo que permite el funcionamiento de discotecas en la urbanización La Encalada de El Golf.

“Una ordenanza que está generando perturbación, intranquilidad y perjuicio irreversible a los vecinos de El Golf, Prolongación Fátima, La Encalada de El Golf y varios sectores e inclusive la urbanización California de ese distrito”, indicó la autoridad edil de Víctor Larco Herrera.

El burgomaestre indicó que le dijo a Reyna Rodríguez que derogara la Ordenanza 044-2022.

“Como Mario Reyna no entiende. Se lo dije en más de tres oportunidades, deroga, deroga, esto está generando conmoción, porque depende de él. Si bien es cierto esto no se ha generado en su gestión, pero él como nuevo alcalde asume, lógicamente, el pasivo que corresponde. Y tú como nuevo alcalde te estás dando cuenta que hay un marco normativo perturbador, atentatorio a la tranquilidad pública, lógicamente se tendría que haber derogado”, puntualizó.