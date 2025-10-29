Esto, tras la difusión de un reportaje en el que se informó que el hermano de César Acuña, habría recibido supuestas coimas de parte de representantes de la empresa Frigoinca.
Mediante un comunicado, el partido Alianza Para El Progreso (APP), informó que a, hermano de César Acuña, no será candidato en las Elecciones Generales 2026.

Esto, después de que se informara sobre una presunta red de corrupción vinculada a Frigoinca, empresa acusada de sobornar a funcionarios públicos para asegurar que sus conservas fueran distribuidas a colegios del país.

Según el dominical Punto Final, un colaborador eficaz de la Fiscalía habría involucrado en presuntos pagos ilegales a Óscar Acuña Peralta.

Tras la difusión del informe, la Dirección Ejecutiva Nacional de APP tomó la decisión de desembarcar a Óscar Acuña de la candidatura al cargo de diputado.

