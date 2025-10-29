Tras un enfrentamiento a balazos, el Comando Unificado Pataz (Cupaz), integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, liberó a 15 personas que permanecían secuestradas al interior de una mina situada en el anexo Pueblo Nuevo, distrito de Pataz, región La Libertad.

Bajo ataque

El operativo de rescate, denominado “Dante”, se ejecutó luego de que integrantes de una organización criminal irrumpieran en un campamento de la mina Gladis Quispe. Ahí, redujeron al personal de seguridad y trabajadores.

Según las primeras informaciones, los delincuentes tomaron rehenes y destruyeron los vehículos que se encontraban en el lugar. Se reportó que quemaron un tractor, tres carritos mineros y también destrozaron el parabrisas y las puertas de una camioneta. Además, le prendieron fuego a parte de las instalaciones.

Ante esto, el Comando Unificado Pataz organizó una redada de “alto riesgo y precisión táctica”.

El Ministerio de Defensa confirmó que “al llegar al lugar, las patrullas conjuntas confirmaron un escenario crítico: disparos de armas de fuego, detonaciones de explosivos y vehículos incendiados, evidencias del accionar violento de grupos dedicados a la minería ilegal”.

“Ante la gravedad de la situación, el personal militar y policial aseguró el perímetro para controlar la zona y evitar un desenlace fatal. Minutos después, dos personas lograron salir del socavón, atadas de las manos, advirtiendo que sus captores amenazaban con asesinar a los demás rehenes si se intentaba ingresar”, acotó.

Refuerzos

Ante esto, se dispuso el arribo de refuerzos especializados de la Dirección de Operaciones Especiales, del Grupo de Respuesta Especial Contra el Crimen Organizado y de la Fuerza Especial Conjunta, quienes, mediante una acción táctica y sincronizada, lograron liberar a los quince secuestrados y restablecer el control total del área. Los mineros ilegales, en tanto, lograron huir.

“Durante la verificación de la zona, se constató que la mina había sido sellada y se hallaron casquillos de armas de fuego, explosivos y otros indicios del ataque. Las víctimas fueron trasladadas a la División Policial Pataz, donde se comprobó que no presentaban lesiones visibles”, detalló el Ministerio de Defensa.

Operativo

La Operación “Dante” forma parte de la estrategia integral del Comando Unificado Pataz, orientada a restablecer el principio de autoridad, combatir la minería ilegal y proteger a la población.

El Cupaz es un grupo especial liderado por el Comando Operacional del Norte que coordina esfuerzos con la Policía Nacional y diversas entidades del Estado, como el Ministerio Público, Sunat, Sucamec, Migraciones y el Ministerio de Energía y Minas. Su trabajo multidisciplinario se centra en tres ejes: control del territorio, de materiales y de personas.