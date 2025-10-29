Se van para que continúen con su sueño de llegar al Congreso de la República. La gobernadora Joana Cabrera Pimentel confirmó que se reunió con los gerentes de Educación y de Desarrollo e Inclusión Social, Martín Camacho y Vanessa Blas, respectivamente, para agradecerles por sus servicios y solicitarles que presenten sus cartas de renuncia.

SE VAN

La titular del Gobierno Regional de La Libertad había dado como plazo hasta ayer para que los funcionarios que pretenden candidatear en las elecciones generales del 12 de abril de 2026 dimitan a sus puestos.

Ante esto, Cabrera confirmó que la mañana de ayer, a primera hora, se reunió con los dos gerentes para que rindan un informe de sus gestiones.

“He tenido una reunión con nuestro gerente de Educación, a quien le he dado las gracias por este gran desempeño que ha venido realizando, ya que tenemos indicadores muy favorables (…). También he conversado con la gerente de Desarrollo e Inclusión Social, a quien también le he agradecido su labor. Hoy (ayer) también la gerente estará presentando su renuncia”, aseguró.

A ELECCIONES

Como informó Correo, Vanessa Blas inscribió su precandidatura a senadora en Alianza para el Progreso (APP). En tanto, Martín Camacho se registró, en el mismo partido, para tentar una postulación a la Cámara de Diputados.

En la víspera, incluso, Camacho mostró su intención de seguir en el cargo que ocupaba, pues indicaba que aún no era candidato, oficialmente. “No se puede decir ya soy candidato, porque no lo soy. Aún resta el proceso de las elecciones internas y cuando termine eso se sabrá si podemos ser candidatos y obtener un número. Que salgan a decir que ya tengo un número, como he visto por ahí, es irresponsable, es ambiguo”, manifestó.

RESISTIDOS

La continuidad de estos funcionarios tenía las horas contadas, pues la presidenta del Consejo Regional de La Libertad, Lorena Carranza, y la bancada de Podemos Perú le había solicitado públicamente a la gobernadora Joana Cabrera que les retiren la confianza para asegurar la neutralidad en este proceso electoral. Ante esto, la sucesora de César Acuña optó por solicitarles a ambos sus cartas de renuncia.