El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, realizará este domingo 2 de noviembre una jornada cultural en el Museo de Sitio de Chan Chan, en el marco del programa Museos Abiertos, iniciativa que promueve el acceso gratuito a los museos administrados por el sector en todo el país, a peruanos y residentes extranjeros.

Actividades

La jornada estará dedicada a celebrar el arte, la creatividad y la participación ciudadana, en el marco del aniversario de la inscripción de Chan Chan en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, el Día Nacional de la Biblioteca Escolar, el Encuentro Nacional de las Artes y el Festival “Somos Comunidad”.

El público podrá participar en dinámicas educativas y recreativas como juegos tradicionales, la ruleta “Gana Cultura” y el taller de mate pintado con iconografía chimú, diseñado para rescatar la memoria y creatividad inspiradas en el legado cultural de la región.

El escenario artístico reunirá a la Compañía de Ballet de Trujillo, un quinteto de cuerdas de la Orquesta Sinfónica de Trujillo, y los elencos de teatro, danza y mariachis de la Universidad César Vallejo. Además, el Centro de Arte Inclusivo Mis Tres Amores ofrecerá una presentación especial que promueve la inclusión y la igualdad en el acceso a la cultura.

La programación continuará con un taller de pan de cazador a cargo del Grupo Scout San Jorge 83, en el Bosque Nativo del museo. Paralelamente, la feria gastronómica y artesanal chimú ofrecerá platos típicos, productos locales y piezas elaboradas por artesanos liberteños.

Como parte del Festival “Somos Comunidad”, nueve organizaciones reconocidas como Puntos de Cultura de La Libertad desarrollarán talleres y presentaciones artísticas, fortaleciendo la red cultural y el trabajo comunitario que promueve la DDC La Libertad.