Una pareja, que se dirigía a su vivienda, tras haber retirado dinero de una conocida entidad bancaria de la ciudad de Chincha fue víctima de asalto en la carretera panamericana sur, altura del ingreso al distrito de Sunampe.

Grave delito

Los agraviados iban a bordo de un auto, cuando son interceptados por los facinerosos, que bajo amenazas consiguen apropiarse de sus pertenencias. Estos imaginando que habían conseguido todo el botín escaparon con dirección desconocida, ante la presencia de varios transeúntes y transportistas.

La pareja acudió ante la policía para presentar la denuncia correspondiente por el robo sufrido. No se descarta que los facinerosos sean integrantes de una banda de “marcas” que fijaron su atención en ellos luego de evidenciar que habían realizado transacción bancaria.

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