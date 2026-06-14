Un grupo de operadores turísticos y trabajadores de la zona de Playa El Chaco, en el distrito de Paracas (Pisco), expresó su preocupación tras denunciar públicamente presuntas amenazas, insultos y actitudes agresivas por parte de sujetos que laboraría en el sector turístico de la zona. Según los denunciantes, el incidente habría ocurrido en presencia de turistas, comerciantes y vecinos, generando malestar entre quienes desarrollan actividades económicas vinculadas al turismo.

Problemática en la zona

De acuerdo con los testimonios difundidos en redes sociales, el individuo habría proferido expresiones ofensivas y amenazas verbales contra diversos trabajadores del lugar. Los afectados sostienen que este tipo de comportamientos perjudica la imagen de uno de los principales destinos turísticos de la región Ica, especialmente en una zona que recibe visitantes nacionales y extranjeros durante gran parte del año.

Los denunciantes señalaron además que existirían desacuerdos relacionados con algunas actividades y servicios turísticos que se desarrollan en el balneario, situación que habría originado el conflicto. Asimismo, manifestaron su preocupación por la posibilidad de que este tipo de enfrentamientos escalen y afecten la tranquilidad de quienes laboran diariamente en el sector turístico de Paracas.

Vecinos y trabajadores indicaron sentir temor ante lo ocurrido y solicitaron una mayor presencia de la policía para garantizar el orden y la seguridad en la zona.

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