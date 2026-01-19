Dos mujeres, una de nacionalidad peruana y otra extranjera, protagonizaron una pelea por la tarde en el centro turístico de las playas de Paracas, ante la mirada de turistas nacionales y extranjeros.

Violencia física

Según testigos, ambas mujeres cayeron al suelo mientras se agredían con puñetes y patadas. La situación generó alarma entre los presentes, por lo que fue necesario que personal municipal y algunos ciudadanos intervinieran para separar a las implicadas y controlar la situación.

Aunque no se reportaron heridos graves, el incidente llamó la atención por ocurrir en una zona concurrida de visitantes. Las autoridades locales no han informado hasta el momento sobre sanciones o medidas adicionales frente al hecho.

