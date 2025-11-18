Dos estudiantes del emblemático colegio “San Luis Gonzaga” de Ica fueron captados en una violenta pelea callejera, a la altura de la empresa de transportes Flores, durante un día de horario escolar.

Violencia escolar

En las imágenes, grabadas por uno de sus compañeros y difundidas masivamente en redes sociales, se observa a ambos menores intercambiando golpes como si estuvieran en un ring, mientras transeúntes presenciaban el hecho sin intervenir.

Según trascendió, uno de los jóvenes tendría antecedentes en la Fiscalía por un presunto caso de bullying, lo que agrava la preocupación de padres y vecinos.

Cabe señalar que según el portal SíseVe del Ministerio de Educación (Minedu), antes de la pandemia del COVID-19, se registraron 437 denuncias por violencia física, psicológica y sexual en el año 2019 en las sedes escolares. Las clases virtuales obligatorias por el coronavirus descendieron drásticamente los casos, ya que en el año 2020 y 2021 solo hubo 19 registros en los tres tipos de violencia.

El año 2022 se reanudaron las clases presenciales y cientos de instituciones educativas de nivel inicial, primaria y secundaria aperturaron sus miles de aulas. La problemática de la violencia escolar y el bullying cobró fuerza, ya que en ese año los casos de violencia en las escuelas se incrementaron hasta 373 denuncias en agravio de los menores, cometidos por los propios compañeros del colegio e incluso por trabajadores de la I. E. (docentes, auxiliar, trabajador de limpieza, vigilancia, administrativo u otro).

La estadística fue aún más alarmante en el año 2023, fueron 668 denuncias por los tres tipos de violencia. En tanto, hasta el 30 de noviembre del 2024, se registran 632 denuncias por violencia psicológica, física y sexual. La violencia escolar continúa en aumento para el 2025.

