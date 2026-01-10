Una celebración por la Bajada de Reyes terminó en una violenta gresca en horas de la noche, en el sector Los Calderones, distrito de Tate, provincia de Ica, donde más de medio centenar de personas protagonizaron una batalla campal en plena vía pública.

Puñetes y patadas

Según testigos, el enfrentamiento se habría originado por el consumo excesivo de alcohol durante la reunión, lo que derivó en una serie de agresiones físicas entre los asistentes. La pelea se extendió por varios minutos y se desarrolló a vista de vecinos y transeúntes, generando escenas de caos y alarma en la zona.

Imágenes y relatos recogidos en el lugar dan cuenta de golpes de puño, patadas y empujones entre los participantes. Incluso, se registraron agresiones contra mujeres, algunas de las cuales fueron empujadas violentamente y cayeron contra la pista, sufriendo lesiones de consideración.

La magnitud del enfrentamiento obligó a la dispersión del grupo, que superaba las 50 personas, mientras varios de los involucrados quedaron tendidos en el suelo con heridas visibles. Algunos de ellos tuvieron que ser auxiliados por familiares y vecinos debido a los golpes recibidos.

