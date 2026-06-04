El conflicto por la ocupación ilegal de terrenos en el centro poblado San Miguel, en la provincia de Pisco, ha alcanzado un preocupante nivel de violencia tras registrarse la muerte de una persona durante un enfrentamiento relacionado con la toma de predios. El hecho ha generado alarma entre los vecinos y autoridades, quienes temen nuevos episodios de violencia en la zona.

Grupos invasores

Pese a que la legislación peruana sanciona el delito de usurpación con penas privativas de libertad, grupos de invasores continúan ocupando terrenos privados bajo el argumento de que estos pertenecerían al Estado o que sus propietarios habrían perdido derechos sobre ellos por no residir permanentemente en los predios. Esta situación ha provocado enfrentamientos y una creciente incertidumbre entre los legítimos dueños de las propiedades.

De acuerdo con información policial, detrás de estas ocupaciones existirían presuntas organizaciones dedicadas al tráfico de terrenos, las cuales captarían a familias de escasos recursos prometiéndoles lotes y futuras viviendas. Las autoridades investigan la posible participación de estas mafias en las invasiones registradas en diversos sectores de San Miguel.

Ante el incremento de la tensión, el Ministerio Público se mantiene en alerta para intervenir en casos de flagrancia, mientras que efectivos de la Policía Nacional del Perú han reforzado la vigilancia en la zona para evitar nuevos enfrentamientos. Un oficial de la División Policial de Pisco recordó que la usurpación agravada constituye un delito sancionado por la ley y que ninguna persona puede apropiarse de terrenos ajenos mediante la violencia o el engaño.

Los vecinos de San Miguel exigen acciones inmediatas por parte de las autoridades y denuncian que los invasores continúan delimitando lotes y levantando precarias construcciones en áreas agrícolas y residenciales. Mientras la tensión persiste, la población se pregunta quiénes estarían detrás de estas invasiones que han convertido la disputa por la tierra en un grave problema social y de seguridad.

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