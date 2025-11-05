El prófugo exalcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo Arturo Fernández Bazán habría sido captado paseando por las calles de Ayacucho. Según un video que circula en redes sociales, el precandidato a la vicepresidencia por el partido Un Camino Diferente habría sido captado por un transportista, que lo reconoció.

Se pasea

En las imágenes se le ve manejando una bicicleta por un parque. Él llevaba puesto un polo, una bermuda y sandalias. Todo esto a pesar de que cuenta con una orden de captura a nivel nacional, debido a que fue sentenciado a un año de prisión efectiva por el delito de difamación agravada.

Tras difundirse el video, Fernández declaró a RPP Trujillo, desde la clandestinidad. Él aseguró que, pese a estar requisitoriado, continúa haciendo campaña a favor de la organización política a la que representa.

“Siempre trato de salir, de vez en cuando, porque tengo prótesis en las caderas y la actividad física (me hace bien), pero puedo estar en el sur y mañana puedo estar en el norte, porque yo sigo haciendo campaña”, aseguró.

El exalcalde también se refirió a su postulación. Aseguró que decidió inscribir su candidatura a la vicepresidencia porque “es una estrategia ante la corrupción acuñista y keikista que están manejando la justicia a su antojo”. Con esto, dejó entrever que sus rivales políticos habrían intercedido para que sea sentenciado. “Mis derechos están avasallados, mis derechos están vulnerados”, aseveró.

Arturo Fernández, asimismo, usó sus redes sociales para dirigirse a los precandidatos presidenciales César Acuña (Alianza para el Progreso), Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular). El exalcalde los invitó a “una bicicleteada por el sur del Perú, pero sin guardaespaldas ni policías”.

SE BURLA

El exconsejero regional Greco Quiroz consideró que con estas acciones, el exalcalde de Trujillo estaría burlándose de las autoridades judiciales y policiales.

“El mensaje que quiere dar Arturo Fernández es de absoluta burla y falta de respeto a las instituciones tutelares del Estado. No le importa que tiene una orden de captura vigente, no le interesa una sentencia del Poder Judicial, no le tiene miedo a nada y cree que puede hacer lo que él quiera”, indicó.

CONDENADO

En setiembre último, el Tercer Juzgado Unipersonal Penal de Trujillo sentenció a un año de prisión efectiva al exalcalde y dispuso su ubicación y captura para que cumpla su pena en el penal El Milagro de Trujillo. La querella la interpuso el trabajador del municipio trujillano Julio Morillas Rodríguez, el 2023. Aquella vez, denunció a Fernández porque lo difamó a través las redes sociales. El sentenciado también deberá pagar una reparación civil de 20 mil soles a favor del denunciante.