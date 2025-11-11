A plena luz del día, un ciudadano extranjero fue captado por las cámaras de seguridad cuando se roba una bicicleta que estaba en los exteriores de un minimarket que se ubica en la avenida Los Paujiles, en el distrito de Víctor Larco Herrera.

Los hechos

El robo ocurrió a las 2:15 de la tarde del último lunes, cuando el hampón cruza la berma central y se acerca a la puerta del negocio. Luego, observa de un lado a otro, coge la bicicleta, se sube y termina huyendo a toda velocidad.

Tras unos segundos, el agraviado se percata del incidente y termina corriendo detrás del delincuente para tratar de alcanzarlo y recuperar su vehículo; sin embargo, no pudo lograr su cometido.

También se conoció por versión de la víctima que la bicicleta está valorizada en 1,500 soles. Además, espera recuperar su herramienta de trabajo que lo emplea para atender servicios de delivery.