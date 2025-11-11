Un nuevo escándalo sacude a la Policía Nacional del Perú (PNP) en La Libertad en medio una ola de violencia que ha dejado ya más de 240 homicidios en lo que va de este año. El comisario de la dependencia policial de Chao (Virú), capitán PNP Randall Quispe Cárdenas, fue removido del cargo luego de que se ventilara un video íntimo en el que se encuentra acostado con la hermana de un hombre que fue detenido por “peligro común”.

REMEZÓN

La información fue proporcionada por el mismo jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Guillermo Llerena Portal, ayer en Trujillo. “El comisario está viniendo acá, cambiado a la ciudad de Trujillo, porque se va a hacer una investigación con relación a este tema”, remarcó el alto oficial.

El jefe policial señaló también que cada persona “es responsable de sus actos” y que de confirmarse la veracidad de los hechos, el ahora excomisario será denunciado ante las instancias correspondientes.

“Lo dije desde [en] un inicio de mi gestión: a nadie se le va a apañar y toda aquella persona que cruce la línea, nosotros mismos la vamos a denunciar. Pero hay que respetar el debido proceso, que se haga la investigación como corresponde”, manifestó.

De acuerdo con RPP Trujillo, el removido oficial “ha sido suspendido de sus funciones mientras duren las investigaciones”. Además, la Inspectoría General de la PNP y el Ministerio Público han sido notificados para determinar si hubo o no algún tipo de presión o intercambio de favores para liberar al hermano de la mujer.

El hombre detenido en mención es Andrés Gabriel Villarroel Ruiz, de nacionalidad venezolana. La intervención se produjo el 24 de octubre último y según las primeras investigaciones, el encuentro entre el comisario y la mujer, también extranjera, se habría dado el mismo día, tras su liberación.

CONFESIÓN

En diálogo con Radio Ke Buena Virú, la mujer involucrada en este caso, Loreandris Villarroel Ruiz, admitió la veracidad de las imágenes, pero aseguró que el encuentro íntimo con el oficial de la Policía ocurrió en agosto de este año, tres meses antes de la intervención de su hermano, quien, según ella, fue detenido por conducir en estado etílico y no respetar la luz roja del semáforo.

“[...] Ese video es de agosto, el señor Randall a mí nunca me ha servido para bienes con respecto a la Policía. Mi hermano estuvo detenido 48 horas por manejar borracho y pasarse un semáforo en rojo. […] Le quise pedir ayuda al capitán, pero no me la brindó porque mi hermano hizo algo malo”, sostuvo.

Pese a haber señalado también que ha tenido uno o dos encuentros amorosos con el entonces comisario de Chao, Villarroel aseveró que no mantiene una relación sentimental con él, pues este tiene esposa. “El señor es casado, fue un tira y dame nada. Fue la relación por calenturientos”, confesó.

Con respecto a la difusión del video, afirmó que fue sustraído de su celular, pues el equipo no cuenta con clave de acceso. “No lo difundí yo”, remarcó.