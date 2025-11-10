Un total de 15 ciudadanos extranjeros con situación migratoria irregular y antecedentes vinculados a actos que vulneran el orden interno fueron deportados de la ciudad de Trujillo hacia su país.
El operativo, realizado por la Unidad de Seguridad del Estado (USEG)-Trujillo, se desarrolló con precisión táctica trasladando a los intervenidos en la unidad policial hacia el Puesto Fronterizo El Alamor (Piura), donde se concretó su salida definitiva del territorio peruano.
El despliegue incluyó personal especializado de la USEG y de la Unidad de Servicios Especiales (USE), quienes garantizaron el cumplimiento legal y la protección de los derechos fundamentales durante el proceso.
“No permitiremos que el Perú sea refugio de quienes vulneran nuestras leyes. Esta expulsión es solo una muestra de que la seguridad no se negocia”, indicó la Región Policial La Libertad.
