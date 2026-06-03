La Asociación Junta de Usuarios de la Zona Franca y Comercial de Tacna (AJU Zotac) confirmó para hoy la realización de una movilización y marcha de protesta a partir de las 10 h desde el óvalo Tupac Amaru hasta la comuna provincial de Tacna.

Según indicó el presidente de dicha agremiación, Julio González Ayala, a partir de las 9:30 h se preconcentrarán en los cuatro sectores comerciales como son las inmediaciones del mercadillo Bolognesi, Polvos Rosados, la galería Micaela Bastidas y el centro comercial 28 de Julio.

Disputa por terreno municipal

La movilización obedece a la pretensión de la Municipalidad Provincial de Tacna de querer revocar la cesión en uso de un terreno en la avenida Collpa en el cual los comerciantes han invertido 2 000 000 de soles para implementar un centro de recreacional.

“Este abuso se ha corregido pero no se ha solucionado hemos pedido la renovación de la cesión de uso del terreno y frente a ello no hay respuesta”, manifestó el dirigente.

Decreto Supremo 094-2026

La otra razón de la marcha es la publicación del Decreto Supremo 094-2026 que considera 61 subpartidas arancelarias de las cuales 50 se trata de productos que no son de alta rotación y se implementa una restricción para la comercialización de cerveza importada.

El dirigente consideró que dicha restricción perjudica el atractivo de la zona comercial y que más adelante pueden verse suprimidos otros productos como los neumáticos.