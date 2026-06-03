El presidente de la Cámara de Comercio de Huancayo, José Luis García Terrazos manifestó que el cambio de un plan de gobierno a unos días de las elecciones genera incertidumbre al empresariado. Ya que da la impresión que se hace por cálculo electoral, más que por políticas coherentes.

Ante ello demandó que el candidato que salga elegido este domingo, le tiene que dar la estabilidad al país, debe respetar la Constitución, los contratos ley y además ser un promotor de la inversión privada.

Invocó que en estos últimos días de campaña, los candidatos no deben generan incertidumbre, ni división entre los propios peruanos.

Respecto, a las propuestas de los candidatos a la segunda vuelta, mencionó que con sus ofrecimientos tratan de agradar a la población pero hay desconfianza.

Es por ello que muchos hasta piensan viciar el voto. Sin embargo, consideró que es necesario decidir por una de las opciones, pero siempre pensando en el futuro del país.

Cuestiona

Por su parte, el expresidente de la Cámara de Comercio, Michelle Antignani, opinó que si Juntos por el Perú cambia su plan de gobierno, es porque con su plan original, no va a ganar, ya que se trata de un plan antieconómico, que puede llevar a la ruina al país y alejar a las inversiones del empresariado privado, que en la actualidad es el que genera el 80% del trabajo en el país.

Consideró que la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori tiene propuestas más concretas que están en su plan original y no está cambiando de discurso como hace Roberto Sánchez. Recordó que Sánchez, fue Ministro de Comercio Exterior y Turismo y en su gestión se dio la peor época del turismo en el país.

Lamentó que no haya hecho un deslinde con Antauro Humala. Por ello, pidió a la población a recapacitar respecto al peligro que corre nuestro país.