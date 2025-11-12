Una banda de extorsionadores tiene en la mira a una mujer de 45 años, dueña de un hostal en el distrito de Huanchaco le exige la suma de 70 mil soles para no atacar su negocio con dinamita ni atentar contra su integridad física ni la de sus hijos.

VER MÁS: La Libertad: Cambian a comisario de Chao

AMENAZAS

Hasta el área de Secuestros y Extorsiones de la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo se hizo presente la agraviada, quien denunció que el último jueves se encontraba en su domicilio descansando. Sin embargo, recibió una llamada a su celular, desde el aplicativo WhatsApp, de un número desconocido. Al no contestar, le enviaron un mensaje para amenazarla y exigirle la fuerte suma de dinero.

“Mira, (...) te toca perder. Te hemos marcado varios días todos tus movimientos. Tienes que colaborar la suma de S/ 70,000, para no atentar contra tu familia y vamos hacer volar el hotel”, le indican los criminales a la empresaria en uno de los mensajes.

De acuerdo con el acta policial, los facinerosos, al no encontrar respuesta alguna de la víctima, el 7 y 8 de este mes volvieron a llamar de otro número desconocido al dispositivo móvil. Luego, al notar que les colgaban optaron por enviar mensajes de texto por WhatsApp, donde con palabras soeces y altaneras le indicaban que acabarían con la vida de sus hijos.

“Se ha cumplido el plazo. Te hacemos volar ese hotel, (...) soluciona. Seguiremos la guerra”, se lee en el último mensajes.

Pero no contentos con ello, también le enviaron un video acompañado de un manuscrito donde se aprecian cuatro armas de fuego, dos cacerinas y un paquete de dinamitas. Asimismo, le señalan que conocen la ruta que suele tomar su hija cuando acude a su centro de estudios.

PIDE APOYO

La madre de familia, que vive momentos de angustia, hizo un llamado a la Policía para que capture a los delincuentes.

“Pónganse la mano al pecho, son padres; por favor, ayuden. Manden patrulleros, peinen la zona. ¿Qué están esperando?, ¿que maten a uno de mis hijos?”, indicó en La Rotativa del Aire de RPP.

También dijo que tiene un pequeño negocio y que muchas veces cierra en cero.

“Déjennos trabajar limpiamente, queremos llevar un pan a la mesa. No es un negocio grande, es un negocio que hay noches que cierro cero a cero. No es una zona exclusiva, ni recorrida ni céntrica”, puntualizó.