Escándalo en la Policía Nacional del Perú. El comisario de la dependencia policial de Chao es removido del cargo luego de que se difundiera un video en el que estaría acostado con la hermana de un presunto delincuente que fue liberado.

Según las imágenes que circulan por redes sociales, aparentemente, el capitán PNP Randall Quispe Cárdenas estaría acompañado de una mujer extranjera. Al efectivo policial se le aprecia durmiendo.

Medidas

El general PNP Guillermo Llerena Portal, jefe Región Policial La Libertad, indicó que se continuará con las investigaciones y que por ahora se le rotó a la ciudad de Trujillo.

“Uno es responsable de sus actos. Lo dije desde un inicio de mi gestión, a nadie se le va apañar y toda aquella persona que cruce la línea, nosotros mismos lo vamos a denunciar. Pero, hay que respetar el debido proceso, que se haga la investigación como corresponde”, indicó.

Quispe Cárdenas dejó el distrito de Chao y ahora laborará en una unidad policial de Trujillo.

“El comisario está viniendo acá, cambiado a la ciudad de Trujillo, porque se va hacer una investigación con relación a este tema”, remarcó.