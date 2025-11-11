La consejera regional por Virú, Edy Camacho Barreto, deploró el comportamiento del comisario de Chao, capitán PNP Randall Quispe Cárdenas, quien fue removido del cargo luego de difundirse un video íntimo en el que aparece junto con la hermana de un extranjero que fue detenido en esa jurisdicción.

Para la autoridad, los altos mandos policiales no debieron destacar a Trujillo al oficial, sino “haberlo destituido” de forma inmediata.

“Traerlo de Virú a la capital de la región es premiarlo. En todo caso, debieron haberlo enviado a un lugar recóndito para que no pueda accionar”, comentó.