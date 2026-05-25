Los magistrados de la Sala Penal de Apelaciones de San Román impuso siete meses de prisión preventiva contra Karol Josué Salgado Renjifo, investigado por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, en su forma agravada.

De acuerdo con los actuados, el investigado habría agredido con un objeto contundente a trabajadores municipales el 31 de diciembre de 2025, cuando realizaban labores de ordenamiento del comercio ambulatorio en el jirón Nicolás Jarufe de la ciudad de Juliaca. Los agraviados son: Pedro Ajahuana Tito, Dionisio Churata Lope, Lucia Chura Ticona y Candelaria Patricia Huañahui Machaca

Como consecuencia de estos hechos, los agentes de serenazgo resultaron con lesiones, afectando el normal cumplimiento de sus funciones y atentando contra el principio de autoridad durante un operativo municipal desarrollado con motivo de las celebraciones de fin de año.

El colegiado superior consideró que la violencia empleada no constituyó un medio residual, sino un ataque directo y consciente mediante el uso de un objeto contundente contra trabajadores municipales que se encontraban en pleno ejercicio de sus funciones.

En ese contexto, la Sala declaró fundado el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y revocó la resolución de primera instancia que había declarado infundado el requerimiento de prisión preventiva. Asimismo, dispuso que se curse oficios para la ubicación y captura del imputado. La medida coercitiva se computará desde el día de su detención e internamiento en el establecimiento penitenciario.