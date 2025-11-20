Carlos León, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), sostuvo ayer que la confianza empresarial es clave para que lleguen nuevas inversiones. El especialista explicó que por cada punto que mejora este indicador, la inversión privada puede subir alrededor de 1.7%.

Sin embargo, advirtió que ese impulso está en riesgo en La Libertad, pues solo en la primera mitad de 2025, las denuncias por extorsión casi triplicaron las registradas en 2019, según cifras del Ministerio del Interior.

“Las extorsiones forman parte del día a día de muchos negocios y ese ambiente desordena la caja o posterga compras. Cuando este riesgo se vuelve una constante, la ciudad pierde atractivo para nuevas empresas”, recalcó.