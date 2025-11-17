La noche del domingo, delincuentes llegaron hasta una vivienda que se sitúa en el pasaje Chorrillos, en el distrito de Virú, para dejar una dinamita encendida y una carta amenazante dirigida a una familia.

Por información del personal de Seguridad Ciudadana de Virú, detallaron que la víctima se percató por las cámaras de seguridad de su predio que había un paquete y del cual salía humo. Ante ello, salió, arrojó agua y lo barrió hacia afuera (camino), luego, detonó.

“Recibimos la llamada de una moradora indicándonos que en su domicilio habían colocado una carga explosiva. A la familia la encontramos asustada”, indicó Jaime Arce Galicia, subgerente de Seguridad Ciudadana de Virú, en declaraciones a Radio Ke Buena Virú.

Cuando llegó la Policía, encontraron el manuscrito y un guante quirúrgico. La víctima ya entregó las imágenes a los detectives para que puedan identificar y así capturar a los malhechores.