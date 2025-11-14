Noche terror. La tranquilidad de los vecinos de la urbanización La Rinconada, en Trujillo, nuevamente se vio interrumpida cuando delincuentes llegaron hasta una vivienda de la cuadra 5 de la calle Los Sauces para detonar una potente carga explosiva, presuntamente para atemorizar a los propietarios y así exigirles una fuerte suma de dinero.

La fuerte explosión también afectó a 17 predios, así informó el Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP)-Trujillo.

ATENTADO

Por versión de los vecinos, el ataque se produjo al promediar las 9:45 de la noche del último jueves. El incidente ocurrió en un inmueble de tres pisos, que ya había sufrido un atentado el domingo 14 de setiembre.

La fuerte explosión destrozó el portón de madera de la vivienda que fue blanco de este atentado con dinamitas. Además, los vidrios de las ventanas del segundo piso salieron volando.

Asimismo, el estallido generó pánico y caos en la zona.

Por información preliminar, extorsionadores habrían llegado a bordo de una motocicleta y arrojaron los artefactos explosivos.

GOLPEADOS

El COEP Trujillo informó que 17 viviendas fueron afectadas por la explosión, 16 de ellas sufrieron la ruptura de los vidrios de las puertas y ventanas.

Efectivos del Escuadrón de Emergencia llegó al lugar y acordonó la zona para iniciar las pesquisas del caso y evitar que los moradores se acerquen y sufran cortes, debido a que los vidrios quedaron regados en la pista. Un equipo de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) también llegó al lugar para recoger evidencias y determinar que material explosivo emplearon los facinerosos.