Carlos Cacho sorprendió al revelar un tenso episodio que, según contó, protagonizó con Juan Manuel Vargas en una discoteca de Barranco. El reconocido estilista relató que el exseleccionado nacional se le acercó de manera confrontacional durante una reunión social, una situación que ocurrió ante la mirada de varias personas.

De acuerdo con el relato de Cacho, ambos se encontraron en la fiesta de cumpleaños de una persona cercana a los dos. Sin embargo, lo que transcurría como una reunión sin contratiempos tomó un giro inesperado cuando, según afirmó, el exfutbolista se le acercó visiblemente alterado, protagonizando una situación que llamó la atención de los asistentes.

El reconocido estilista relató este incidente durante su participación en el programa ‘Eso háblalo’, espacio en el que se refirió por primera vez al reciente altercado que habría tenido con Vargas. Según contó, el encuentro ocurrió de manera inesperada y la tensión escaló rápidamente, generando una situación incómoda en cuestión de segundos.

“ Juan Manuel entró, me metió cuerpo y me quería pegar. Esto fue hace poco, me quería pegar, ‘¿por qué hablas de mí?’. Cuando yo nunca hablo de Juan Manuel, yo nunca he hablado de ti. Todo el mundo se metió, el ‘Zorro’ estaba aterrado porque se la tiene jurada. Se tuvo que meter la gente a decirle ‘Loco, ¿qué te pasa?’ ”, manifestó.

Pese al tiempo transcurrido desde la controversia mediática que involucró a Juan Manuel Vargas y Tilsa Lozano, Carlos Cacho sostuvo que el exdeportista aún se sentiría afectado por algunos comentarios vinculados a ese episodio.

No obstante, el estilista aseguró que desconoce el motivo exacto que habría provocado la reacción del exfutbolista. Asimismo, precisó que nunca se ha referido directamente a él y sostuvo que todo lo relacionado con Tilsa es un capítulo que quedó atrás hace varios años.

Asimismo, Cacho sostuvo que, según su percepción, Vargas se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del incidente. El estilista señaló que no se dejó amedrentar por la situación y optó por encararlo directamente delante de las personas que se encontraban en el lugar.

“ Estaba bastante tomadito, yo soy un hombre de metro ochenta y tres, yo no me achicopalo, no vayan a pensar que porque soy gay me voy a chupar. Yo jamás, yo nunca arrugo. Me puse pecho a pecho con el ‘Loco Vargas’. ‘A mí no me vengas a poner el pecho, ¿qué te pasa h…?’, le dije. ‘¿Tú estás loco?’ ”, añadió.