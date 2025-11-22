La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios requirió a la División contra la Corrupción de la Policía Nacional que refuerce la búsqueda y captura de Óscar Acuña Peralta y Milton Broca Alcántara, en el contexto del caso Qali Warma.

Tras el megaoperativo ejecutado de manera simultánea el miércoles 19 de noviembre en Áncash, La Libertad y Lima —en el que se allanaron 13 inmuebles y se obtuvo la detención preliminar de tres investigados—, se conoció que el Ministerio Público también consiguió la misma medida contra Óscar Acuña Peralta y Milton Broca Alcántara, señalados por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias.

En ese marco, el viernes 21 de noviembre, mediante el Oficio N.° 001006-2025-MP-FN-9D-DSUPRACEDCF, la Fiscalía pidió a la Dircocor de la PNP que se refuerce de manera “muy urgente” la búsqueda y captura de ambos investigados, quienes actualmente figuran como no habidos.

En el documento al que accedió Exitosa, la Fiscalía precisó que la orden de detención preliminar por siete días fue emitida y comunicada a la PNP el 14 de noviembre; no obstante, el desplazamiento del equipo policial hacia las regiones señaladas para ejecutar las diligencias de captura y allanamiento recién se efectuó el 18 de noviembre.

Policía busca a Óscar Acuña, hermano de César Acuña, investigado en red de sobornos en caso Qali Warma

El Ministerio Público y la Policía confirmaron que buscan a Óscar Acuña Peralta, hermano de César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP), por su presunta participación en la red criminal que permitió flexibilizar las fiscalizaciones sanitarias a la empresa Frigoinca, con la finalidad de obtener contratos con el programa de alimentación escolar Qali Warma.

Las autoridades, la mañana de hoy, miércoles, llegaron hasta su vivienda en Trujillo para detenerlo. No obstante, el dirigente apepista no fue encontrado en su inmueble. Ante esto, la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y la Policía procedieron a incautar documentación hallada en el predio.

Los agentes también allanaron su oficina en el partido APP, situado en la urbanización San Andrés. De ahí también se llevaron documentos.

“Él está siendo imputado por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias. Estamos hablando de un sistema de red de contactos, justamente para llegar a estos funcionarios de la Gerencia de Salud, para flexibilizar los controles sanitarios (a Frigoinca)”, confirmó Reynaldo Abia Arrieta, fiscal provincial especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Por este caso fueron detenidos esta mañana Aníbal Morillo, exgerente regional de Salud, y Jorge Luis Silva, trabajador del Gobierno Regional La Libertad. Además, se atrapó a Luis Álvarez (37), exfuncionario de la Unidad Territorial de Qali Warma en Áncash, quien habría recibido sobornos para manipular reportes de volúmenes de productos cárnicos.

El caso

Óscar Acuña Peralta es investigado por el presunto cobro de coimas a cambio de facilitar contactos y operaciones favorables a la empresa Frigoinca en La Libertad.

De acuerdo con testimonios de colaboradores eficaces, el hermano de César Acuña habría recibido más de 77 mil soles entre setiembre y diciembre de 2023, presuntamente a cambio de gestionar vínculos entre Aníbal Morillo y los directivos de la empresa.