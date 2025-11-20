El candidato presidencial chileno José Antonio Kast lanzó un ultimátum a los migrantes en situación irregular, a quienes pidió abandonar Chile en un plazo de 111 días antes de que inicie un eventual gobierno suyo.

Advirtió que, si salen voluntariamente dentro del plazo, podrán llevarse sus bienes; de lo contrario, serán detenidos y expulsados.

Desde la frontera con Perú, Kast afirmó que su administración aplicará la ley de forma estricta y sin excepciones. Añadió que su propuesta busca reforzar el control migratorio y recuperar el orden en el país, uno de los ejes centrales de su campaña.

Sanciones a quienes ayuden a migrantes

El candidato también anunció sanciones para quienes colaboren con migrantes irregulares. Precisó que serán penalizadas las personas que los transporten, provean bienes o faciliten su permanencia en Chile, reiterando que “la ley se aplicará para todos”.

Kast llegó al balotaje tras quedar en segundo lugar en la primera vuelta, detrás de Jeannette Jara, aunque la derecha sumó más del 50 % de los votos.

Estos resultados lo perfilan como favorito para la segunda vuelta y anticipan que su bloque podría alcanzar la mayoría en el Congreso bicameral a partir del 11 de marzo.