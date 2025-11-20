El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional programó para el miércoles 26 de noviembre, a las 9:00 a. m., la lectura de sentencia contra el expresidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo, procesado por presunto cobro de sobornos en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. La Fiscalía solicita 15 años de prisión por el presunto delito de cohecho pasivo propio.

Tras conocerse la fecha, Vizcarra aseguró que respetará el fallo judicial, sin importar su sentido. “Voy a venir la próxima semana (…) y acataré la decisión que tome la jueza y los dos jueces. Obviamente estaré aquí presente”, declaró.

Vizcarra afirma confiar en una absolución

A la salida de la sede judicial, el exmandatario señaló que mantiene plena confianza en el resultado del proceso.

“Tengo la confianza de que voy a ser absuelto por la contundencia de los argumentos”, afirmó, remarcando que su defensa expuso alegatos “sólidos” durante la última audiencia.

Vizcarra también cuestionó la actuación del fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato.

“Ustedes pueden comparar la intervención del fiscal la semana pasada: vaga, gaseosa, sin concretar nada”, dijo ante los medios.

Cuestionamientos a ICCGSA y Obrainsa

El expresidente dirigió además críticas hacia las empresas constructoras ICCGSA y Obrainsa, que participan como colaboradores en el proceso.

“ICCGSA y Obrainsa, las dos empresas que me acusan a mí, se han visto beneficiadas de manera exagerada por la Fiscalía. Les han perdonado 1318 millones de deuda. Ni un día de cárcel para sus ejecutivos”, reclamó.

Según Vizcarra, dichos beneficios responden a la “bondad” del fiscal Juárez Atoche hacia los empresarios privados, cuyas declaraciones —aseguró— “no han podido ser corroboradas durante el juicio”.

Con la etapa de alegatos concluida, solo resta la lectura de la sentencia, que definirá la responsabilidad penal del exmandatario en los casos investigados.