La 74ª edición del certamen de belleza Miss Universo aguarda su gala final, que se celebrará el viernes en Tailandia para elegir a una nueva reina entre delegadas de 120 países y territorios, entre ellas nueve madres, una mujer transgénero, una sobreviviente de un genocidio y la primera representante de Palestina en la historia del concurso.

Después de 20 días de actividades en el país asiático, las candidatas desfilarán en la gala final, que comenzará a las 8.00 horas presentado por el comediante estadounidense Steve Byrne y con un panel de jueces renovado, después de la renuncia esta semana de dos miembros del jurado.

La gala que contará con la participación de la Miss Perú Karla Bacigalupo será transmitida por Telemundo Internacional y el canal de YouTube Oficial de Miss Universe.

Aunque las delegadas participaron en numerosos desfiles en Tailandia, solo fueron evaluadas en cuatro actividades que determinaron el listado de las 30 mujeres que serán anunciadas como clasificadas al comienzo del ‘show’ y que continuarán la carrera para convertirse en sucesora de la danesa Victoria Kjaer.

De acuerdo con la página especializada en concursos de belleza Sash Factor, la representante de Costa de Marfil, Olivia Yace, es la favorita a ganar la corona por su desempeño en las competencias preliminares, seguida por la tailandesa Veena Praveenar, la filipina Ahtisa Manalo, la venezolana Stephany Abasaly y la puertorriqueña Zashley Alicea.

Miss Bélgica, Karen Jansen, desfila durante la competición preliminar de Miss Universo 2025. EFE/RUNGROJ YONGRIT

Otros portales especializados destacan el favoritismo de las representantes de México, Fátima Bosch; Turcas y Caicos, Bereniece Dickenson; Colombia, Vanessa Pulgarín, y China

Miss Colombia Vanessa Pulgarin. EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Siguiendo la senda de inclusión que ha tomado el concurso en la última década, en esta edición las representantes de Bonaire, Camboya, República Checa, Mauricio, Portugal, Ruanda, Tanzania, Trinidad y Tobago y las Islas Vírgenes de Estados Unidos tienen hijos, algo que les impedía participar hasta 2023, cuando levantaron la restricción.

Además, las delegadas d e Bonaire, Nicole Peiliker, y Ruanda, Solange Tuyishime, tienen 42 años, y pueden participar gracias a que, en el último quinquenio, el límite de edad también fue eliminado de la competencia, que ha coronado solo a mujeres menores de 30 años en las últimas siete décadas.

La ruandesa es sobreviviente del genocidio que vivió su país en 1994 y la vietnamita Nguyen Huong Giang es la única participante transgénero de la edición , que vuelve a celebrarse en Tailandia, donde la española Angela Ponce se convirtió en 2018 en la primera mujer trans en competir.

La edición también marcará un hito con la primera participación de una representante de Palestina, Nadeen Ayoub, quien ha destacado en las actividades previas a la gala final, entre ellas en los desfiles de traje de baño, que completó vistiendo burkini, igual que las candidatas de Pakistán y Emiratos Árabes Unidos.

La competencia preliminar se celebró el miércoles en Bangkok, donde las delegadas lucieron trajes típicos inspirados en sus lugares de origen, vistosos vestidos de noche y trajes de baño, mientras que la entrevista privada con el jurado se llevó a cabo el sábado pasado.

La delegada de Jamaica, Gabrielle Henry, sufrió una caída del escenario el miércoles, cuando finalizaba su desfile en traje de gala, por lo que fue sacada del lugar en camilla y está recibiendo atención médica en un centro de salud.

El presidente de Miss Universo, Raúl Rocha, informó a través de Instagram de que la candidata no tiene huesos rotos y que se mantendría bajo observación médica, sin que quede claro de momento si competirá o no en la final.