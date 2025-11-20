El Congreso iniciará el próximo martes 25 de noviembre el debate del dictamen de la Ley de Presupuesto 2026, que asciende a S/ 257 561 619 143, informó el primer vicepresidente encargado de la Presidencia del Parlamento, Fernando Rospigliosi.

La discusión se extenderá hasta el 27 de noviembre con la participación del gabinete liderado por el primer ministro Ernesto Álvarez.

Rospigliosi explicó que durante estas jornadas los ministros sustentarán los pliegos de sus sectores, tras lo cual se dará paso a un debate que suele prolongarse por la intervención de los congresistas, antes de la aprobación final del presupuesto.

En paralelo, el parlamentario anunció que la Comisión Permanente debatirá la denuncia constitucional contra Pedro Castillo, Betssy Chávez y Willy Huerta, aunque el caso del exmandatario será reprogramado por no contar con abogado.

También adelantó que pronto se evaluarán las acusaciones contra los fiscales supremos Delia Espinoza, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Juan Carlos Villena, investigados por presunto desacato a la norma que devuelve las investigaciones preliminares a la Policía Nacional.

Finalmente, Rospigliosi señaló que el Ejecutivo aún no remite el pedido de facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana, pero aseguró que el Parlamento dará apoyo en este tema.

Sobre la ampliación del Reinfo, indicó que era una medida “inevitable” mientras no se apruebe la Ley Mape, y que el dictamen está pendiente de trámite.