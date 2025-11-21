La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evaluará el lunes 24 de noviembre el pedido de impedimento de salida del país por 18 meses contra la expresidenta Dina Boluarte, investigada por presunta negociación incompatible en el caso ‘Cirugías’.

La audiencia virtual está programada para las 9 de la mañana -según informa RPP- y se desarrollará en el marco de la investigación preliminar que dirige la Fiscalía de la Nación.

El tribunal analizará la apelación presentada por el Ministerio Público contra la resolución del juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien el 17 de octubre declaró infundado el requerimiento fiscal al considerar que no existían elementos suficientes para presumir la comisión del delito ni un riesgo objetivo de fuga. La Corte también escuchará los argumentos de la defensa de Boluarte antes de tomar una decisión final.

La exmandataria es investigada por presuntamente haber intervenido en la designación de funcionarios en EsSalud y en la gestión del pago de beneficios para un allegado del médico que le habría practicado cirugías estéticas.

La Corte Suprema deberá resolver si corresponde restringir su salida del territorio mientras continúan las diligencias fiscales.