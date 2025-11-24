El presidente José Jerí visitó la región Tacna para supervisar las acciones de control en la frontera con Chile y reforzar la seguridad nacional ante el ingreso irregular de personas. El mandatario destacó la necesidad de anticipar riesgos y consolidar una política de Estado enfocada en la protección de las fronteras.

En el Complejo Fronterizo Santa Rosa verificó los procedimientos migratorios, aduaneros, sanitarios y forestales que ejecutan Sunat, Migraciones, Aduanas, Serfor, Senasa y la Policía Nacional.

El mandatario también inspeccionó la Comisaría Especial PNP La Concordia y el puesto de vigilancia fronterizo Francisco Bolognesi, donde conoció las labores de patrullaje destinadas a impedir el ingreso ilegal y fortalecer el resguardo territorial.

Durante su encuentro con la prensa, José Jerí anunció que el Gobierno declarará en emergencia las zonas fronterizas para permitir el apoyo del Ejército a la PNP en tareas de vigilancia.

“El Gobierno tiene la firme decisión de resguardar nuestras fronteras e imponer un principio de autoridad. Ninguna persona sin documentación ingresará al país. Estamos luchando por expulsar a quienes actúan de forma irregular y no vamos a permitir que vuelvan a entrar”, aseveró.

El presidente agregó que se evaluará extender esta medida a todos los distritos y provincias limítrofes, y adelantó que se destinarán más vehículos policiales mientras se fortalece una intervención multisectorial.

“El Gobierno va a plantear una acción multisectorial en las fronteras. Una primera acción concreta es declarar en emergencia estas zonas para que el Ejército pueda apoyar a la Policía Nacional en resguardar e impedir actos irregulares de personas con otras nacionalidades que puedan venir con diferentes fines”, indicó.

Jerí recordó que existe una propuesta legislativa para que el resguardo fronterizo pase de manera permanente al Ejército, lo que evitaría recurrir a estados de emergencia.

Subrayó que ninguna persona sin documentación podrá ingresar al país y que se expulsará a quienes actúen de manera irregular. En su visita estuvo acompañado por los ministros de Defensa e Interior, el superintendente de Migraciones y autoridades regionales.