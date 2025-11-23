Un tráiler volcó este domingo dentro del túnel de la avenida Néstor Gambetta, en Ventanilla, bloqueando completamente el tránsito vehicular en sentido de sur a norte.
El accidente ocurrió alrededor de las 10:34 a. m. de este domingo, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Callao, que mantiene el monitoreo de la emergencia.
La Policía Nacional del Perú (PNP) señaló que la volcadura del vehículo de carga pesada generó la interrupción total de la vía subterránea, por lo que recomendó a los conductores utilizar rutas alternas. Personal policial y autoridades competentes realizan labores de control del tránsito y coordinan el retiro de la unidad para restablecer la circulación.
Provías Nacional reportó que el siniestro afecta directamente el tránsito hacia Ventanilla, mientras que medios locales informaron que el conductor del tráiler resultó herido tras el volcamiento.
Las autoridades continúan trabajando en la zona para asegurar el área y normalizar el flujo vehicular.
