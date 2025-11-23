El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, encabezó la ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza de Armas de Santa Anita, donde reafirmó el compromiso del Gobierno en fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Durante el acto, aseguró que el actual gobierno viene implementando medidas firmes y distintas a las de administraciones anteriores para enfrentar la criminalidad.

“El presidente José Jerí y todos los ministros hemos asumido este gobierno poniéndonos la camiseta y estamos haciendo el mejor esfuerzo”, indicó Vicente Tiburcio.

Tiburcio destacó la relevancia del Decreto Supremo N.º 127-2025-PCM, que optimiza el estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao, impulsando nuevas acciones contra la delincuencia y la corrupción. Además, recordó su paso como comisario de Santa Anita, subrayando la importancia del trabajo articulado entre la Policía, las autoridades locales y la comunidad.

El titular del Mininter reafirmó que el Gobierno fortalecerá la presencia policial y modernizará sus capacidades operativas para proteger a las familias peruanas.

Señaló que el país pasará “de la defensiva a la ofensiva” en la lucha contra la delincuencia y resaltó que Santa Anita no está sola. En la ceremonia lo acompañaron el director de la Diroes, general PNP Francisco Vargas Andonayre, y el alcalde distrital Olimpio Alegría Calderón.

“En estas calles serví como comisario; volver como ministro es un honor que reafirma mi vocación de servicio”, expresó Vicente Tiburcio durante el izamiento del Pabellón Nacional en Santa Anita.



