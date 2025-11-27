El sector salud sigue en la polémica en la región La Libertad. La Contraloría General de la República confirmó que la Red Integrada de Salud Trujillo otorgó cinco órdenes de servicio y un contrato, entre abril de 2024 y abril de 2025, a la sobrina del entonces ministro de Salud César Vásquez Sánchez, a pesar de que estaba impedida de acuerdo a ley.

Al descubierto

A través del Informe de Acción de Oficio Posterior N° 045-2025-2-0640-AOP, publicado el 14 de noviembre último, el órgano de control reveló que “la entidad contrato a proveedora que se encuentra impedida para contratar con el Estado por vínculo de segundo grado de consanguinidad con ministro de Salud, situación que afectó el correcto funcionamiento de la administración pública”.

“De acuerdo con la declaración jurada de intereses (ejercicio 2025) del señor César Henry Vásquez Sánchez, obrante en el sistema de la Contraloría General de la República, se verifica que la señora Daniela Noemí Fernández Vásquez es su sobrina, es decir, pariente en segundo grado de consanguinidad, por ser hija de su hermana, la señora Ana Melva Vásquez Sánchez”, precisa el documento.

Pese a ello, la Red Integrada de Salud Trujillo, que depende de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad, emitió órdenes de servicio por S/ 21 mil (12 de abril de 2024), S/ 7 mil (18 de junio de 2024), S/ 13 mil (22 de julio de 2024), S/ 23 mil 566 (3 de octubre de 2024) y S/ 14 mil (21 de abril de 2025). También un contrato por S/ 84 mil el 25 de febrero de 2025. En total, la sobrina del exministro cobró S/ 162 mil 566.

“El hecho con indicios de irregularidad evidenciados en el presente informe se sustenta en la revisión y análisis de la documentación e información obtenida”, precisa el Informe de Acción de Oficio Posterior.