A pesar de que en la provincia de Pataz se han intensificado el patrullaje y los operativos para intentar frenar el avance de la minería ilegal, aún hay personas que siguen tratando de burlar el control de las autoridades. Sin embargo, esta vez no tuvieron éxito.

El Comando Operacional del Norte, a través del Comando Unificado Pataz, ejecutó la tarde del último martes una operación en conjunto entre militares y policías que permitió detener a tres sujetos e incautar 79 accesorios de voladura Carmex.

SIN AUTORIZACIÓN

Según precisó la Policía, estos aparatos están valorizados en S/ 270 mil y debido a que los hombres intervenidos en el puesto de control Cedros no tenían ningún documento que autorice su uso, fueron detenidos, pues se sospecha que forman parte de una organización dedicada a la minería ilegal.

Los sospechosos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que ya los investiga por tenencia ilegal de materiales explosivos.

Los altos mandos del Comando Operacional del Norte dijeron que se ha puesto en marcha un plan estratégico para evitar que sigan ingresando maquinaria y material explosivo de forma ilegal a la provincia de Pataz, pues alimentan las actividades ilícitas en la zona{

Reafirmaron su compromiso de restablecer la seguridad, la legalidad y el orden en la provincia.