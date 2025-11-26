Agentes de la Central de Emergencia 105 detuvieron a un hombre que pretendía trasladar 15 paquetes de cannabis sativa (marihuana) ocultos en sacos, desde el Terrapuerto de Trujillo con destino a la ciudad de Lima.

La intervención se produjo tras la llamada de un ciudadano, que dio cuenta a la autoridad sobre un individuo en actitud sospechosa que intentaba abordar un ómnibus de la empresa de transportes El Dorado, portando dos sacos de polipropileno de los cuales emanaba un olor extraño.

ACTUARON RÁPIDO

La Policía desplegó el protocolo de respuesta rápida y pudieron detener a Jhoa Torres Anable (20), a quien se le halló en posesión de dos sacos (rojo y verde) que contenían 15 paquetes de aproximadamente 20x40 cm, con sustancia vegetal que, tras la verificación, resultó ser cannabis sativa.

Ante esta situación, el sujeto fue detenido por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas (TID). Jhoa Torres fue trasladado a la comisaría del sector, para continuar con las diligencias correspondientes.

La Policía comentó que esta captura es una muestra de que el trabajo articulado salva vidas y protege a nuestra juventud.

En ese sentido, se reafirmó el compromiso de luchar contra el tráfico de drogas y agradecieron la confianza de la ciudadanía, pues una llamada telefónica puede marcar la diferencia.