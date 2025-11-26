Un operativo simultáneo ejecutado en el distrito de Alto Trujillo y en el penal El Milagro de Trujillo permitió desarticular una presunta banda delictiva que habría estado operando bajo las órdenes de un recluso que es conocido por imitar la voz del peculiar personaje de dibujos animados Mickey Mouse, para amedrentar y amenazar a sus víctimas para que paguen un cupo extorsivo.

VER MÁS: La Libertad: Comisarías con hongos y a punto de colapsar en Pataz

En esta ocasión, según la Policía, el reo estaba exigiendo a un empresario la suma de 15 mil soles, mediante llamadas telefónicas.

ACCIONES

La Fiscalía y personal del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Este realizaron la tarde del lunes el allanamiento de la celda número 5 del pabellón 7 del referido centro penitenciario, donde se encuentra recluido Pedro Denis Zavaleta Ávalos, alias “Mickey Mouse”. Allí se encontró una libreta con números telefónicos y nombres de supuestas víctimas.

De acuerdo con la Policía, el mencionado sería el principal sospechoso de las amenazas de muerte que ha venido recibiendo en los últimos días el dueño de un restaurante ubicado en el distrito de Alto Trujillo, al que le pedían la fuerte suma de dinero.

Mientras tanto, por mandato del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de El Porvenir se logró la detención preliminar por siete días de Andrés Villa Ávalos (41), Vanesa Rodríguez Rodríguez (39) y de Kimberly Lisseth Villa Rodríguez (24). Ellos fueron detenidos en una vivienda del barrio 5C de Alto Trujillo. En el domicilio se incautaron tarjetas de memoria micro SD y celulares que estarían vinculados al número desde el cual se habrían realizado las llamadas extorsivas.

“Estas personas actuaban como operadores logísticos y hacían las llamadas extorsivas para vincularlos a manera trilay con un interno del penal El Milagro, identificado como Pedro Zavaleta Ávalos. En esta oportunidad, imitaba la voz de Mickey Mouse y exigía la suma de 15 mil soles”, indicó el coronel Johnny Huamán, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo.

El oficial agregó que el interno utilizaba los teléfonos “azulitos” (monederos) en el tiempo libre que establecen las autoridades penitenciarias para amenazar al agraviado.