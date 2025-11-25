Iba a visitar a su hermano que purga condena por el delito de robo agravado.
Una mujer de 24 años fue intervenida por el personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) cuando trataba de ingresar droga entre sus partes íntimas al penal El Milagro, en Trujillo. La sustancia prohibida iba a ser entregada a su hermano.

Según el INPE, el personal femenino a cargo de la revisión corporal detectó el nerviosismo en la visitante Diana Elizabeth Cóndor Alfaro. La mencionada llevaba un paquete cilíndrico, envuelto en papel metálico y una bolsa transparente, y al interior se halló una sustancia con características similares a la pasta básica de cocaína (PBC).

La intervenida pretendía ingresar al Establecimiento Penitenciario Trujillo-Varones para visitar a su hermano Carlos Elmer Cóndor Alfaro, quien se encuentra recluido en el pabellón 5 y con una sentencia a 12 años de prisión por el delito de robo agravado.

Las autoridades de ese centro de reclusión informaron el caso a un representante del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú (PNP), para el inicio de las diligencias de ley.

