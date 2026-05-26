El Juzgado de Investigación Preparatoria de Huamachuco dictó nueve meses de prisión preventiva contra Víctor Alberto Acevedo Otiniano, quien es acusado por el atropello que terminó en la muerte de un escolar de 12 años, en la provincia liberteña de Sánchez Carrión.

Acevedo Otiniano será recluido en el penal El Milagro, en Trujillo. Al mencionado se le investigará por la presunta comisión de los delitos de homicidio culposo, lesiones, omisión de socorro y exposición a peligro, y fuga del lugar de accidente de tránsito, en agravio de los menores de iniciales N. S. B. A. (12) y L. G. L. V. (13).

El caso

El domingo 17 de mayo, ambos menores, retornaban de jugar fútbol por la avenida El Ejército, en el distrito de Huamachuco, cuando fueron arrollados por un vehículo. Tras el impacto, el conductor se dio a la fuga en lugar de brindarles auxilio. Los menores resultaron gravemente afectados.

Lamentablemente, el menor N. S. B. A., tras permanecer seis días internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) el Hospital Belén de Trujillo, falleció la mañana del sábado 23. Por su parte, su compañero de 13 años se encuentra en proceso de recuperación.

Cabe mencionar que, Acevedo Otiniano fue detenido por ronderos y entregado a la Policía Nacional el martes 19. Asimismo, el vehículo implicado, de matrícula H3L-877, marca Toyota, modelo Hilux, fue hallado oculto dentro de una vivienda que se sitúa en la calle Javier Heraud del sector I del barrio Los Laureles, en Huamachuco.

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