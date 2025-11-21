El secretario general de Alianza Para el Progreso (APP), Luis Valdez Farías, cuestionó a la Fiscalía y al Poder Judicial por la orden de detención preliminar dictada en contra de Óscar Acuña, hermano de César Acuña, investigado por su presunta participación en la red criminal “Los Fríos del Hambre”, que permitió que la empresa Frigoinca obtenga contratos con el programa de alimentación escolar Qali Warma.
“Lo que nosotros podemos pensar es que ha habido algún tipo de manipulación para dañar la trayectoria del presidente del partido, al partido político dentro ya de un proceso electoral”, dijo en declaraciones para RPP.
Cuestiona
Valdez afirmó que el Ministerio Público nunca citó a Óscar Acuña antes de solicitar su detención por presunto tráfico de influencias. También aseguró que no existen elementos suficientes para sustentar la imputación.
“Yo creo, desde mi perspectiva legal, como abogado, que hubo un apresuramiento porque hubiera bastado que citen al señor a dar su manifestación”, indicó.
Consultado por la condición de no habido de Óscar Acuña, Valdez evitó indicar si debería entregarse, pero afirmó que su defensa ya prepara un recurso de apelación y que solicitará una medida de comparecencia.
LE PUEDE INTERESAR
- La Libertad: Óscar Acuña fuga de redada, pero cae exgerente de Salud
- Trujillo: Serenos quieren más protección durante servicio
- Trujillo: Anulan contrato para mejorar enrocado en Buenos Aires
- La Libertad: Alcaldes no gastan sus recursos en prevención
- Trujillo: Paúl Rodríguez dice que las actuales bandas criminales actúan como otroras mafias italianas
- Christian Cueva evalúa ser candidato al cargo de diputado
- Trujillo: Alarma por Chan Chan y otros sitios arqueológicos
- Trujillo: Penal El Milagro, central de extorsionadores
- Trujillo: Apagón eléctrico frenará extorsiones desde el penal