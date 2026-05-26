Mario Reyna Rodríguez aseguró que no confirmará su postulación a la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), con Alianza para el Progreso (APP), hasta que la dirigencia no expulse a los militantes envueltos en actos de corrupción.

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Decisión

El actual burgomaestre trujillano aseguró que si no sacan del partido a estas personas, no postulará el 4 de octubre, a pesar de que su precandidatura fue inscrita para las elecciones internas que se desarrollaron el domingo pasado.

“Para mí, el requisito primordial es que se expulse a gente de dudosa reputación, para eso hay un pequeño procedimiento que es muy sencillo y rápido, que es iniciar dentro de cada partido político el procedimiento de expulsión, a la fecha hay anuncios, pero tiene que concretarse. A la fecha no (soy candidato), primero que se expulse, si no hay expulsiones, ahí nada más, muchas gracias, bien estoy yo con mis temas de mi trabajo y en mi casa”, indicó.

Mario Reyna precisó que entre los militantes que deberían dejar el partido de inmediato están la congresista Magaly Ruiz, el exdirigente apepista y hermano de César Acuña, Óscar Acuña Peralta, y el exgerente de Producción del Gobierno Regional La Libertad Juan José Fort.

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“Yo no puedo decir quiénes son los que deben ser expulsados, pero sí hay casos que tienen que ser sometidos a procesos de disciplina. Hay un caso que se habla de recorte de sueldos (Magaly Ruiz), del hermano del presidente del partido (Óscar Acuña), hay un caso de un señor de apellido automovilísticos, Fort”, precisó.

Para el alcalde de Trujillo, APP debió iniciar procesos de expulsión de manera inmediata, tras conocerse las presuntas irregularidades en las que habrían participado estas personas. “Estos escándalos datan de meses atrás, entonces, ahí ha habido un adormecimiento total criticable. Ya se tomó la decisión de hacerlo ahora (sacar a investigados), qué bueno, pero que se haga”, acotó.

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