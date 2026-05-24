Martín Namay Valderrama, coordinador regional de Alianza para el Progreso (APP) en La Libertad, confirmó ayer que el presidente fundador del partido César Acuña Peralta, decidió retirarse del protagonismo del espacio político a nivel nacional y se dedicará a sus empresas y a la parte académica.

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“Yo he conversado con él. Me ha dicho que siempre estará presente cuando le pidan un consejo o una sugerencia en algún aspecto político. Estará llano de seguir escuchando las veces que crean que deben buscarlo. Creo que ha cumplido su ciclo en el espacio político, tal como lo ha dicho, y es verdad que da un paso al costado y no buscará un cargo público de acá en adelante”, indicó.

AÚN NADIE SE VA

Namay, quien es precandidato a gobernador de La Libertad por APP, también aclaró que aún no se ha expulsado a ningún militante vinculado a casos de corrupción, tal como se había anunciado, ya que eso obedecerá a procedimiento administrativo interno y ese trabajo toma un tiempo prudencial, pues se tiene que notificar, pedir descargos y seguir un trámite legal, de tal manera que no se vea viciado el proceso.

Explicó que APP tiene diferentes comisiones con militantes que tienen cargos y cuando se da un proceso disciplinario o expulsión hay un comité regional y otro nacional que tiene que tomar decisiones.

“Entonces lo que se ha tomado como acuerdo es reestructurar el Comité Regional de Procesos Disciplinarios. Por ahora ya hay propuestas que se tendrán que canalizar a Lima y desde allí emitir una resolución (para oficializar a los integrantes)”, manifestó.

De esta manera, Namay desmintió a César Sandoval Pozo, excandidato al Senado por APP y hombre de confianza de César Acuña, quien días antes confirmó a Correo que ya se había “iniciado la purga de aquellos que están identificados presuntamente con altos índices de corrupción”.

Es más, mencionó que ya se había expulsado a Rogger Quispe Rosales, exalcalde de la comuna de Moche, a la congresista Magaly Ruiz (denunciada por el presunto cobro indebido de sueldos a trabajadores del Congreso-caso ‘mochasueldo’). Y a Óscar Acuña Peralta, hermano del presidente César Acuña (caso Frigoinca).

Martín Namay evitó mencionar nombres de quienes deben ser retirados del partido.

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