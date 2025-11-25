El jefe de la Región Policial La Libertad, general Guillermo Llerena, dijo que en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) realizan un listado de internos del penal El Milagro que serán llevados a otras cárceles de máxima seguridad porque continuarían dirigiendo las extorsiones desde sus celdas.

Operativo

Durante su participación en la sesión de Consejo de Estado Regional, que reúne a autoridades para debatir temas relacionados a seguridad ciudadana, recordó que en la última redada que realizaron en la cárcel de Trujillo, encontraron 10 libretas que contenían, por lo menos, 1000 nombres y números telefónicos de víctimas de extorsión.

“Se ha decomisado más de 10 libretas de apuntes, cada una con más de 200 nombres y teléfonos, toditos extorsivos. Por lo menos, tenemos un promedio de 500 personas que van a dejar de ser extorsionadas, porque estos internos no van a tener insumos para poder comunicarse con ellos y extorsionarlos”, afirmó.

El general agregó que se ha reunido con funcionarios del INPE para coordinar las acciones que permitirán reducir este ilícito.

“Hay compromiso tanto del INPE como de nosotros para hacer un listado de los internos más peligrosos que se dedican al tema de extorsión, para que nosotros, a través de inteligencia y de investigación criminal, hagamos la coordinación correspondiente y se trasladen a otros penales. Este traslado se tiene que dar, tienen que salir de Trujillo”, acotó.

Además, como parte de las disposiciones dadas en la última declaratoria de emergencia, se han cortado los puntos de energía eléctrica que había en las celdas.

Según el general Llerena, en la última redada se identificó cinco puntos de electricidad en cada camarote.

Durante la reunión, las autoridades también informaron que han iniciado las coordinaciones para que el personal que trabaja en El Milagro pase la prueba del polígrafo, tal como lo establece el nuevo estado de emergencia.